El taxista que recogió a Antonio Anglés habla 30 años después: "Se molestó cuando llame a la central"

Equipo de Investigación reconstruye la noche del 27 de enero de 1993 a partir de dos testimonios, el taxista que recogió a Antonio Anglés y una vecina de su familia. "Nada más subir al coche, me dijo que apagara la luz", recuerda el conductor.

Han pasado 32 años y el paradero de Antonio Anglés sigue siendo un misterio. ¿Sigue vivo o murió durante la huida?Equipo de Investigación, en su entrega 'El fugitivo', reconstruyó en 2018 los primeros pasos del asesino tras escapar.

Uno de los testimonios clave es el de un taxista que, la madrugada del 27 de enero de 1993, se cruzó con Anglés en la entrada de Catarroja, sobre las 2:00. "Nada más subir al coche me dijo que apagara la luz y diese inmediatamente la vuelta porque le tenía que llevar a Picassent", relata.

El taxiste confiesa que le llamó la atención su forma de hablar: educado y con un lenguaje muy correcto. Pero cuando el conductor avisó por radio a la central, Anglés se incomodó. "Me preguntó por qué había llamado. Le dije que era costumbre al trabajar de noche".

Además, una tercera testigo —que prefiere mantener el anonimato por miedo, ya que tiene hijos— recuerda lo que vivió esa misma noche. "Salí de trabajar a las 9:30 y, al llegar a casa, me encontré a la Guardia Civil. No me dejaban pasar. Yo vivía en el 3º, ellos en el 4º", cuenta. Y añade: "Solo vi a la madre y a Enrique. Kelly se veía alterada, muy nerviosa".

