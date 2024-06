Las monjas clarisas continúan en el convento de Belorado ante un futuro incierto que está en manos de Pablo Rojas. Equipo de Investigación consigue hablar con el falso obispo en el vídeo sobre estas líneas, si bien al otro del teléfono, el líder de la Pía Unión ni confirma ni desmiente que se trate de él.

"Yo no digo ni que soy, ni que estoy dentro ni fuera, no digo absolutamente nada", afirma Rojas, que sostiene que "en ningún momento se va a salir, todos seguimos en nuestros puestos". "Las monjas tienen un capellán de la Pía Unión, no reconocen al señor Iceta como obispo, ni a Francisco como papa", defiende el falso obispo, que señala que al estar fuera del derecho canónico, "prevalece el derecho civil".

"Ni el Señor Iceta podrá entrar en el convento sin orden judicial, que no la va a obtener ni nadie va a salir del monasterio tampoco sin una orden judicial", afirma rotundo.