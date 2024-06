El obispo Mario Iceta da una rueda de prensa, acompañado por dos monjas de la misma orden de las clarisas, en la que "prohíbe expresamente el acceso y permanencia en los monasterios y en sus inmuebles y recintos a Pablo de Rojas". Sin embargo, las monjas cismáticas se niegan a abandonar el convento.

Aunque huyen de las cámaras, envían un audio desde dentro que se puede escuchar en el vídeo sobre estas líneas. En él aseguran que "hemos sido muy perseguidas por nuestra presidenta, por el obispo": "Nos han calumniado, nos han hecho perder toda la fama", afirman.

Además, sostienen que "este Papa no nos puede excomulgar, porque no es Papa, porque es hereje". Mientras tanto, el falso obispo aparece unos segundos delante de las cámaras. Lo justo para hacer ver a todos que no va a cumplir la orden de desalojo del arzobispado.