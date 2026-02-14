"Por supervivencia, estamos obligados a cumplir los objetivos climáticos": el aviso de Jorge Morales, experto en Energía

"Tenemos una obligación moral y de supervivencia de llegar a ese objetivo, y por tanto vamos a necesitar ambas plantas", afirmó el experto en Energía Jorge Morales en este vídeo de 2023.

En este reportaje de Equipo de Investigación grabado 2023, el programa investigó sobre 'el precio del sol'. Y es que España vivía una auténtica revolución de la energía solar. Con la derogación del 'impuesto al sol', la caída del precio de las placas solares y una factura de la luz que no ha hecho más que subir, muchos españoles apostaban por la instalación de placas solares en sus viviendas.

"La revolución que estamos viviendo tiene que ver con que en los últimos 13 años se ha desplomado un 90% el precio de las placas y se duplican los clientes. Se prevé que en cinco años un millón de tejados españoles tengan placas solares", explicó el experto en Energía Jorge Morales de Labra en el vídeo principal de esta noticia.

No obstante, preguntado sobre si se podría vivir solo con un sistema de autoabastecimiento solar, Morales se mostró tajante: "No, 100% no. Serían necesario plantas sobre suelo, porque solo con autoconsumo no vamos a llegar a nuestros objetivos climáticos 2050". "Tenemos una obligación moral y de supervivencia de llegar a ese objetivo, y por tanto vamos a necesitar ambas plantas", tanto las placas solares que se instalan en casas como las que se instalan sobre el terreno.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.