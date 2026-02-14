"Antes me lleva 100 euros, ahora me pagan 1.900": habla un agricultor que alquila sus tierras para instalar plantas solares

José Portillo puso en alquiler 15 hectáreas donde se cultivaban trigo, pipas y garbanzos para la instalación de una macroplanta: "Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros".

Equipo de Investigación se trasladó a Carmona, en Sevilla, en 2023 para hablar con sus vecinos del 'boom' de las plantas fotovoltaicas. Y es que ese año hasta 200.000 familias ya contaban con placas solares en sus casas, el doble que el año anterior. Según explicó el alcalde en 2023, tenían hasta 28 proyectos en marcha con los que reportar millones de euros a la localidad gracias a las tierras que alquilaba sus agricultores.

Por otro lado, José Portillo explicó en el vídeo que había puesto en alquiler 15 hectáreas donde se cultivaban trigo, pipas y garbanzos para la instalación de una macroplanta: "Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros". Según explicaba Portillo, ese dinero que ganaba con las plantas le venía "de maravilla" para viajar y hacer cosas que nunca había podido hacer.

Por su parte, otro vecino afirmaba que había "habido un revuelo grande porque de toda la vida la gente ha estado cultivando sus tierras": "Y ahora te vienen dándote un dinero por estar...". Y es que estas placas colonizaban las 92.000 hectáreas de cultivo que rodeaban Carmona, donde las áreas de cultivo descendieron 20 o 30%, lamentaba el vecino.

