Un español desvela su truco para no vender el excedente de sus placas solares a las eléctricas: "Me ha cambiado la vida"

En este programa de Equipo de Investigación emitido en 2023, Antonio Collados desveló el truco que descubrió y que le "ha cambiado la vida" para no 'vender' el excedente de energía que producían sus placas solares a las eléctricas porque no le parecía justo.

"He invertido en cinco baterías que almacenan toda la electricidad de los ocho paneles que tengo instalados", explicó Collados en el vídeo al reportero de Equipo de Investigación, al que detalló que, por todo ello, pagó un total de 6.000 euros, pero ahora toda la energía que genera es suya. Por ejemplo, la que no consume en su negocio, la peluquería, la utiliza en su casa.

"Cuando no hace sol, es decir, cuando ya llega la hora de la noche y tú estás en tu casa tranquilamente viendo la tele, cenando o tal, tú tiras de tus baterías. Me ha cambiado la vida, totalmente", destacó el hombre.

Y, es que, a las compañías eléctricas le sale rentable que los ciudadanos instalen sus propias placas solares. El sobrante que les 'venden' les hace salir ganando ya que, aunque los clientes reciban un descuento en la factura, ellos reciben millones de kilovatios a bajo coste.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

