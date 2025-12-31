"Son delincuentes": un inspector de trabajo denuncia a los que no respetan los derechos en hostelería

El inspector de Trabajo José Antonio Amate relató en 2022 a Equipo de Investigación las dificultades a las que se enfrentan para combatir el fraude laboral en la hostelería, un sector donde, según denunció, muchos trabajadores permanecen sin protección.

José Antonio Amate, inspector de Trabajo, participó en 2022 en este reportaje de Equipo de Investigación para dar a conocer cómo se desarrollan las inspecciones laborales en el sector de la hostelería y cuáles son los principales obstáculos para frenar las irregularidades. Su labor, según explicó, resulta fundamental para destapar situaciones de fraude que afectan directamente a los derechos de los trabajadores.

Al acceder a un establecimiento, Amate señaló que lo primero es observar el funcionamiento general del local. Tras una primera impresión, el inspector suele dirigirse a la cocina, un espacio clave donde, según indicó, es más probable encontrar a empleados cuya situación contractual no se ajusta a la legalidad.

Además, el acceso a la cocina permite comprobar que no existan salidas ocultas para facilitar la huida de trabajadores ante una inspección. En este sentido, Amate relató episodios llamativos vividos durante su trayectoria profesional, como encontrar "a dos personas escondidas dentro de un armario" para evitar ser localizadas. Según afirmó, estos empleados se encuentran "en la mayoría de los casos desprotegidos, sin derechos".

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar la intervención al completo de Jose Antonio Amate.

