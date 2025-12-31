Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

"La chatarra no da para tener un Mercedes": un vecino, sobre los clanes de la Cañada Real

A poco más de 25 kilómetros de la Cañada Real, salió a la luz un nuevo asentamiento. En 2021, Equipo de Investigación habló con un residente de la zona que relató las condiciones en las que vivían los clanes desplazados hasta ese enclave.

Un vecino, sobre los clanes de la Cañada Real: "Son como el caballo de Atila, donde entran, no dejan nada sano"

A unos 26 kilómetros de la Cañada Real, residentes del Sector 6 explicaron a los reporteros de Equipo de Investigación cómo varias familias se habían desplazado a un área situada entre Morata de Tajuña y Chinchón, generando inquietud entre la población local.

"Esta gente suele comprar en negro, se dedican a lo que se dedican...¡la chatarra no da para construirse una casa ni para comprarse un Mercedes! Tienen unos niveles impresionantes de lujo y despilfarro", aseguró un vecino, dueño de una parcela en venta próxima al nuevo asentamiento surgido en el entorno de la Cañada Real.

El vecino subrayó además el temor existente ante la posibilidad de que el enclave acabe reproduciendo la situación de la Cañada Real.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

Las 6 de laSexta

  1. Leire Díez cobró 15.600 euros del PSOE por su labor de periodista en 2017
  2. Ayuso, Yolanda Díaz, Rollán... las perlas que dejan nuestros políticos en este 2025
  3. Año negro para la vivienda: sufre la mayor subida de precios en casi 20 años y amenaza con seguir creciendo al ritmo de la burbuja
  4. Israel aumenta la asfixia humanitaria sobre Gaza: Netanyahu retirará la licencia de actividad a varias ONG, entre ellas MSF
  5. El cirujano acusado de violar a una paciente se defiende con excusas denigrantes: "Debajo del pijama llevaba su ropa interior y medias"
  6. El paraguas en casa, salvo en Canarias, y el abrigo puesto: la Nochevieja será la noche más fría de la semana