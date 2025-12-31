"La chatarra no da para tener un Mercedes": un vecino, sobre los clanes de la Cañada Real

A poco más de 25 kilómetros de la Cañada Real, salió a la luz un nuevo asentamiento. En 2021, Equipo de Investigación habló con un residente de la zona que relató las condiciones en las que vivían los clanes desplazados hasta ese enclave.

A unos 26 kilómetros de la Cañada Real, residentes del Sector 6 explicaron a los reporteros de Equipo de Investigación cómo varias familias se habían desplazado a un área situada entre Morata de Tajuña y Chinchón, generando inquietud entre la población local.

"Esta gente suele comprar en negro, se dedican a lo que se dedican...¡la chatarra no da para construirse una casa ni para comprarse un Mercedes! Tienen unos niveles impresionantes de lujo y despilfarro", aseguró un vecino, dueño de una parcela en venta próxima al nuevo asentamiento surgido en el entorno de la Cañada Real.

El vecino subrayó además el temor existente ante la posibilidad de que el enclave acabe reproduciendo la situación de la Cañada Real.

