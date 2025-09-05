El simpa millonario: bautizo con 200 asistentes y cuenta de 5.000 euros impaga

Equipo de Investigación revela cómo el restaurante de María Suárez se quedó sin cobrar 5.000 euros, después de que los invitados de un bautizo aprovecharan los fuegos artificiales para darse a la fuga.

Un bautizo convertido en pesadilla. Lo que debía ser una fiesta por todo lo alto acabó en estafa: 200 invitados, música en directo, fuegos artificiales, barra libre de whisky… y más de 5.000 euros sin pagar. La víctima, María Suárez, hostelera de Teo (La Coruña), aún recuerda aquella noche que Equipo de Investigación destapó en 2022.

Todo empezó como un encargo más. El padre del niño dejó una fianza de 3.500 euros y prometió abonar el resto al finalizar la celebración. El menú no escatimaba en lujos: ibéricos, pescado, carne a la brasa, una tarta monumental y una condición innegociable: "Había que poner una botella de whisky desde el principio en cada mesa. Si se acababa, otra más", relata Suárez. Solo en alcohol, la cuenta superaba los 4.000 euros.

La fiesta se prolongó hasta la madrugada, con música en directo, fuegos artificiales y una tradición que, según la hostelera, resultó decisiva en el engaño: "Cuando cortan la tarta, las familias les dan dinero. Cantidades grandes. Él contaba con esa plata para pagarme", recuerda.

Pero la sorpresa llegó con los fuegos. Mientras los invitados salían a la calle a disfrutar del espectáculo, el responsable del pago desapareció. "Con la excusa de los fuegos salieron todos y él salió corriendo. Cuando quise darme cuenta, ya estaban en el coche", lamenta la dueña, convencida de que algunos asistentes estaban compinchados.

Suárez denunció el 'simpa' y la justicia le dio la razón. "Le impusieron pagar 24 mensualidades de 210,41 euros, pero solo abonó seis. Además, tuvo que pagar las costas de mi abogado", explica. Y deja una reflexión: "No se pueden hacer fiestas a todo trapo y luego cargarle el mochuelo a los demás, que vivimos de trabajar".

