La insólita versión de la tía de ‘El Patrón’ sobre el Porsche Panamera: "Lo vi barato y lo compré"

Equipo de Investigación localiza a la tía de 'El Patrón', quien explica por qué posee un Porsche Panamera incautado en una operación contra el clan de 'Los Piños'.

Equipo de Investigación accede a un depósito judicial donde permanecen ocho coches incautados al clan de 'Los Piños' tras una operación policial. Entre ellos, vehículos de alta gama como un Mercedes y un Porsche Panamera.

Ninguno de los automóviles figura a nombre de Francisco Javier Ramos, alias El Patrón. "Los investigados no suelen tener los vehículos a su nombre, recurren a testaferros", explicaba un agente. En este caso, el Porsche estaba registrado a nombre de una tía suya.

Los reporteros localizan a Carmen Ramos, la mujer que figura como propietaria, para preguntarle por el coche. Su respuesta sorprende: "Es que tengo tres pagas", decía, añadiendo que su marido cobra "504 euros". Evitó concretar el precio del vehículo porque, según aseguró, no entendía "en euros ni en pesetas". Lo único que admitió fue: "Lo vi barato, me gustó y lo compré".

La mujer también reconoció no tener carné de conducir, pero restó importancia: "Puedo meter un chófer o avisar a un amigo de mi marido". Más tarde explicó que su sobrino le pidió el coche "para la niña"y que ella se lo cedió, aunque insistió en que el acuerdo lo hicieron sus hermanos, no ella.

Finalmente, se desmarca de las actividades de 'El Patrón', investigado por blanqueo de capitales: "Él está en su casa y yo en la mía; no sé lo que hace".

