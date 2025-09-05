El testimonio de los vecinos del hombre acusado de hacer un simpa en el bautizo de su hijo: "No tenía muy buena fama"

Equipo de Investigación sigue la pista del hombre que organizó un lujoso bautizo para su hijo y dejó sin pagar gran parte de la cuenta. Así lo describen los vecinos del pueblo donde regentaba su negocio de coches de segunda mano.

Equipo de Investigación sigue la pista del hombre acusado de organizar un fastuoso banquete para el bautizo de su hijo y marcharse sin pagar la cuenta completa. El programa se desplaza hasta Milladoiro, a las afueras de Santiago, donde, según la dueña del restaurante, el sospechoso exhibía los vehículos de su negocio de compraventa de coches usados.

El equipo pregunta a varios vecinos."De vista sí me suena", comenta uno. Otro añade: "Tenía varios coches aquí abajo, en la rotonda, pero no tenía muy buena fama". Según explica, se comentaba que los automóviles que vendía "no eran muy de fiar".

En el vídeo que acompaña estas líneas puede verse la reacción de los vecinos al conocer el 'simpa' que se le atribuye: "Unos jetas", resume uno de ellos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

