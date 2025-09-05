Ahora

Pérdidas millonarias a base de 'simpas': la queja de un hostelero que sufre varios cada semana

Equipo de Investigación analiza en el capítulo 'El país de los simpas' el impacto de esta práctica en la hostelería. En Barcelona, varios empresarios denuncian pérdidas de hasta 5.000 euros.

Un hostelero denuncia pérdidas superiores a 4.000 euros por los 'simpas': "Cada semana hay dos o tres"

En el reportaje 'El país de los simpas', Equipo de Investigación se adentra en una práctica que causa serios estragos en la hostelería: consumir y marcharse sin pagar. Los reporteros viajan a Barcelona, donde un hostelero explica que estos fraudes se dan "sobre todo en las terrazas" y que no hay un perfil definido de cliente que los cometa: "A veces son personas que incluso van bien vestidas".

Emilio López, otro profesional del sector, reconoce haber sufrido "incalculables" casos de este tipo. Ante las cámaras muestra varias facturas impagadas y denuncia la frecuencia con la que ocurren: "Cada semana siempre hay uno, o dos o tres". Sus pérdidas, asegura, ascienden ya a "4.000 o 5.000 euros".

Con evidente indignación, lanza una reflexión: "Somos una vergüenza de país. ¿Por qué no van a por ellos y los detienen?".

