El "silencio" del líder de la 'criptosecta' con laSexta: "Si no he declarado ante el juez, ¿cómo voy a declarar ante ti?"

Equipo de Investigación siguió en 2022 la pista de Christian Adell, líder de IM Academy en España, la supuesta 'criptoescuela' investigada por estafa piramidal. Los reporteros se encontraron con el actor reconvertido en trader frente a su casa, y este fragmento recoge el momento.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el reportero no dudó en acercarse a él para preguntarle por los hechos de los que se le acusaba. "Si no he declarado ante el juez, ¿cómo voy a declarar ante ti?", le espetó.

Sobre las acusaciones de estafa piramidal y de la acusación de la Policía por varios delitos, como publicidad engañosa o pertenencia a organización criminal, Adell se mostró "muy tranquilo", pidiendo investigar a quienes habían interpuesto denuncias.

Al preguntarle por su formación como docente en inversiones, afirmó ser asesor financiero. Sin embargo, según la Policía, varios usuarios aseguraron haber perdido grandes cantidades de dinero tras seguir sus indicaciones. Adell negó cualquier responsabilidad: "¿Que han operado según mis consejos? Eso no existe", zanjó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación emitido en 2022.

*Puedes ver el programa al completo en astresplayer.com