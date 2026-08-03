Un inspector de atracciones de feria, tras 14 años de experiencia: "Es muy raro que haya una que no se pueda poner en funcionamiento"

Equipo de Investigación se adentraba en este reportaje de temporadas anteriores en el mundo de las ferias ambulantes y contactaba con un inspector que llevaba 14 años revisando atracciones.

Equipo de Investigación entrevistaba en este reportaje de 2025 a Israel, un ingeniero que se dedicaba a revisar más de un centenar de atracciones al año y que se encargaba de inspeccionar buena parte de las ferias de Madrid. Todas las ferias deben superar una inspección antes de abrir al público.

En aquella ocasión había 33 puestos y, aunque advertía a los redactores de que no podían acompañarle durante la inspección, sí se comprometía a hablar frente a las cámaras una vez terminara su trabajo. "Vienen funcionarios del Ayuntamiento y Policía", contaba. Las inspecciones se realizan durante el montaje.

Cada recinto debe presentar un proyecto técnico y contar con un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros. "Acabamos de ver a uno de los señores dar saltos en una de las plataformas. Entiendo que será un método de comprobación de seguridad", decía el reportero del programa de laSexta, que observaba la escena desde la distancia. En ese momento, un feriante se acercaba a saludar a Israel y le mostraba algunos detalles de la atracción.

Dedicaron un total de tres minutos a comprobar la seguridad de la atracción más grande de la feria, conocida como La Rana. En la siguiente se detuvieron algo más de tiempo. Israel daba indicaciones para que colocaran una cinta a modo de señalización.

Tras finalizar la inspección, explicaba al equipo que hacía una valoración positiva de la jornada. No se había registrado ninguna incidencia, más allá de algún cambio en la ubicación de los grupos electrógenos. Aseguraba que dedicaba entre 10 y 15 minutos a inspeccionar cada atracción y que el día anterior había realizado una medición.

Israel explicaba que eran los propios feriantes quienes lo contrataban. "Después de tantos años conoces al abuelo, al padre, al hijo y al nieto", comentaba, antes de negarse a desvelar cuánto cobraba. Tras 14 años dedicándose a esta labor, aseguraba que solo había emitido inspecciones desfavorables "por tema documental": "Es muy raro que haya una atracción que no se pueda poner en funcionamiento".

Además, señalaba que nunca había recibido ningún tipo de presión por parte de los feriantes para recibir un trato de favor.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: La ley de la feria' en atresplayer.com.

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