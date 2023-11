Una granadina lleva más de ocho años produciendo su propio contenido y más de 20.000 usuarios la siguen en la red. Realiza espectáculos porno en directo para clientes que pagan por ello y ha sido nominada a mejor webcamer porno en 2018. Equipo de Investigación habló con ella en un programa de 2019 que laSexta volvió a emitir el pasado domingo.

Los reporteros hablaron con ella, que explicó que hace "espectáculos en directo en los que los clientes pueden decir lo que quieren ver y pagan por ello".

Según destacó, lleva a cabo "vídeos que suelen durar de 10 a 15 minutos", pero hay chicos que le han pedido "vídeos de 20 minutos, o incluso de una hora".

Además, si alguien quiere hablar con ella en privado, le da 50 céntimos y ella abre el chat: "Me dicen que me quieren ver desnuda y me dan dinero para que me vaya desnudando".

Llega a hacer "hasta 1.000 pases al día" que equivalen "a 10 horas de trabajo" y le han llegado a ver en directo "entre 500 y 1.000 personas" a la vez.

Respecto a las horas de consumo, Sara Kroft responde clara: "Algunos se conectan a verme cuando su mujer duerme, a lo mejor están solteros y se sienten solos y les gusta tener compañía, hablar conmigo. Trabajo siempre por la noche, me conecto a las 22:00 horas y puedo estar hasta las 6:00. Se nota cuando están cenando, cuando salen de fiesta, cuando están en casa tranquilos, que suele ser sobre la 1:00 horas".

Respecto a lo que más le piden, destaca que "gusta muchísimo el sexo anal, el sadomasoquismo y también el estrangulamiento, la autoasfixia".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta volvió a emitir el domingo pasado.