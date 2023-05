Los reporteros de Equipo de Investigación abordaron en un trabajo estrenado en 2021 el fraude en la venta y distribución de queso. Para ello, acudieron a una pizzería napolitana donde su cocinero analizó el supuesto queso de una bolsa de preparado para estos platos.

"¡Madre mía, 16 ingredientes!", exclamó el profesional hostelero, quien se mostró rotundo: "Eso no es queso". "Un queso no puede llevar grasa vegetal; esto es una pasta y ni sabes lo que te estás comiendo", recalcó, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

El hombre mostró a las cámaras del programa la mozzarella usada en sus pizzas. "Lo acabamos de abrir y se ve cómo tiene mucho suero". "Ni se pega porque no tiene agua, no tiene nada", agregó, haciendo hincapié en que "se nota que es una mozzarella buena porque se queda blanca y no se quema".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.