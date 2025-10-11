El revelador audio de Óscar a una amiga de Esther López: "Dice la Guardia Civil que la información que tengáis, me la mandéis"

La joven cuenta los mensajes que intercambió con el único encausado por el asesinato de la joven de Traspinedo. "Le pregunté por qué había dejado a Esther López allí porque hacía mucho frío y no había luz", relata.

"Me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, que les llame o les mande un correo". Así de contundente se mostraba Óscar S. M., único encausado por la muerte de Esther López en 2022 en Traspinedo (Valladolid), después de que el cadáver de la joven apareciera en una cuneta y se abriera una investigación.

Equipo de Investigación analizaba ese año el caso y hablaba con algunos de los allegados de Esther, que revelaban ciertos datos más que llamativos. Así, Iria, amiga de Esther, recordaba cómo Óscar se puso en contacto con ella tras conocer la desaparición,

"Me entero de que Esther había estado con él y le escribo", explicaba entonces Iria, que relataba que le preguntó qué pasó desde el momento que salen del bar: "Óscar me responde que iban a dejar a Carolo en casa, que Esther quería seguir de fiesta, que se enfadó y se bajó del coche".

La amiga cuenta que en este momento le recriminó a Óscar su actitud: "Le dije que cómo se le ocurría hacer eso. Le pregunté por qué había dejado a Esther López allí porque hacía mucho frío y no había luz". Según relató, había cosas en Óscar "que no cuadraban", de hecho, afirmó que él le pidió que le enviaran la información que tuvieran sobre la joven para mandársela él a la Guardia Civil.

"Iria, buenas tardes, me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, que les llame o les mande un correo. Más que nada, para que me lo reenvíes y mandárselo, que lo miren y lo investiguen", se escucha en el audio de WhatsApp que le envió y al que tuvo acceso Equipo de Investigación. Este audio llegó a la Guardia Civil después de que Iria se lo facilitara a los agentes.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

