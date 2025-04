La respuesta del menor desaparecido en Málaga en extrañas circunstancias sobre el hombre mayor de uno de sus dibujos

Tenía 13 años cuando, con su último cuadro de un Cristo de la Buena Muerte, alcanza la fama. Cuando David Guerrero, un niño de 13 años al que muchos comparan con Picasso, logra que su obra se exponga incluso en una galería de arte. Cuando se gana la atención de los medios. Cuando, días después, un periodista le propone hacer una entrevista.

"El 3 de abril estuvimos en la inauguración y un periodista le preguntó si podía hacer una pequeña entrevista. Él respondió que sí y el día 6, lunes, llegó del colegio, se tomó su merienda, se fue y a partir de ahí, ya...", recuerda Antonia Guevara, madre del menor.

El niño sale de su casa, en Málaga, atraviesa el portal y desaparece para siempre. "Tendría que haberse dirigido a la parada del autobús, que está a unos 400 metros. Ningún conductor recuerda haberlo visto. Ninguno lo vio subir", recuerda José Manuel Alday, periodista.

Juan Antonio O' Donell, exdirector de Policía que participa en la investigación, afirma que al menor se le buscó incluso fuera de España: "En una llamada se dijo que le habían visto en Lisboa. Había un niño con sus mismas características, con una edad muy parecida. Estaba pintando en el suelo. Por desgracia no era David".

Entre las pistas, la de un ciudadano suizo: "Nace en un hotel de Málaga, donde una camarera encuentra en la mesa de la habitación de un ciudadano suizo una servilleta con el nombre del niño y el de su barrio".

El día en que David desaparece, da una caricatura a una amiga suya. Ella recuerda así el momento: "En clase de dibujo le pedí que me hiciera un regalo. Me dio una caricatura. La vi y pregunté que quién era ese señor. Él bajó la mirada, me dijo que no lo sabía".

Según el exinspector de Policía, la caricatura y la imagen del ciudadano suizo guardan muchas similitudes: "Estoy convencido de que la imagen es de este señor. He tenido acceso a cuestiones relacionadas con la caricatura y al comparar lo surcos de expresión, las patas de gallo, vemos que coinciden casi milimétricamente. La forma de la oreja es similar, y hasta la calva".

Además, el investigador revela que la camarera informó a la Policía sobre este ciudadano: Se dedicaba a fotografiar niños por la calle. Les pedía permiso, y guardaba sus imágenes".

A pesar de los indicios, la mala suerte deja esta pista en un callejón sin salida. La Policía únicamente puede investigar sus pertenencias y su entorno familiar en Suiza. El hombre muere en Marruecos y las autoridades del país no autorizan la investigación.

