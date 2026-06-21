La respuesta de un feriante a las críticas por sus precios: "Las opiniones de Tripadvisor me arruinaron"

Uno de los responsables del puesto rechazó las acusaciones de algunos clientes sobre los supuestos precios abusivos y sostuvo que esas informaciones no eran ciertas.

Las quejas por los elevados precios y la calidad de la comida en algunas ferias de España centraron parte de un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023. Entre los testimonios recogidos figuraba el de un cliente que aseguró que la comida era de tan mala calidad que ni siquiera llegó a terminar la cena.

Para conocer la versión de los responsables, el programa se desplazó hasta un mercado medieval de Mallorca, donde localizó al feriante mencionado en varias de esas críticas. En la zona, una vecina explicó que los precios de los platos oscilaban entre los 15 y los 20 euros y afirmó haber visto botellas de vino a la venta por 100 euros. "Ni en un restaurante te clavan eso por una botella", aseguró.

Uno de los responsables del puesto rechazó las acusaciones sobre los supuestos precios abusivos y sostuvo que esas informaciones no eran ciertas. Además, atribuyó parte de sus problemas económicos a las valoraciones publicadas en Tripadvisor. "Tenía un negocio y las críticas de Tripadvisor me han arruinado", afirmó.

El feriante también puso en duda la fiabilidad de algunas opiniones publicadas en internet y aseguró que existían empresas dedicadas a influir en este tipo de valoraciones, tanto positivas como negativas. En su opinión, muchas de las críticas respondían al descontento de clientes por el importe de la cuenta. "Si no les cobrara, seguro que no ponían nada o críticas buenas", sostuvo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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