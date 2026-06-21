La explicación del dueño de un restaurante inspeccionado por cobrar el agua del grifo: "Era una forma de disuadir a la gente"

A raíz de una reclamación, el establecimiento recibió una inspección y, según relató, las autoridades le indicaron que debía retirar ese concepto de la carta. "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está", señaló.

Equipo de Investigación viajó en 2023 hasta Pedraza, en Segovia, para entrevistar al propietario de un restaurante que había sido inspeccionado después de incluir en su carta un precio de 4,50 euros por el agua del grifo. El caso había generado numerosas quejas de consumidores en internet.

Durante la entrevista, el hostelero sostuvo que ese importe nunca llegó a cobrarse, aunque reconoció que sí aparecía reflejado en la carta. Al ser preguntado por las críticas que había recibido, defendió que la medida perseguía otro objetivo.

"Hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida", afirmó. El propietario también explicó que él mismo evitaba consumir agua del grifo en la localidad porque, según aseguró, no le sentaba bien. A raíz de una reclamación, el establecimiento recibió una inspección y, según relató, las autoridades le indicaron que debía retirar ese concepto de la carta.

"Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está", señaló. Tras esa modificación, el restaurante pasó a ofrecer "agua km.0 filtrada y embotellada en casa". El hostelero explicó que se trataba de agua microfiltrada, a la que eliminaban sedimentos y olores, y que la vendían por 2,75 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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