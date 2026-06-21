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Los cobros que algunos restaurantes no podían aplicar por ley y que Equipo de Investigación destapó

En un programa emitido en 2023, analizaron que entre los cobros figuraban determinados conceptos incluidos en las cartas de algunos establecimientos, donde se cobraban productos o servicios cuya facturación no estaba autorizada por la legislación.

Equipo de Investigación descubre la práctica no permitida por ley que hacen la mayoría de restaurantes

Equipo de Investigación analizó, en un programa emitido en 2023, algunas de las prácticas que seguían aplicando determinados bares y restaurantes y que podían suponer un perjuicio para los clientes. A través de testimonios de consumidores y profesionales de la hostelería, el programa puso el foco en varios cobros que la normativa no permitía.

Entre ellos figuraban determinados conceptos incluidos en las cartas de algunos establecimientos, donde se cobraban productos o servicios cuya facturación no estaba autorizada por la legislación.

Por ese motivo, los expertos recomendaron revisar con atención la carta antes de realizar el pedido, ya que, además del precio de los platos, podían aparecer conceptos como el cubierto o el servicio de mesa, cuyo cobro no estaba permitido.

El programa también recordó que los restaurantes no podían indicar el precio de un producto únicamente con la expresión "según mercado". Asimismo, explicó que los establecimientos tampoco podían negarse a servir agua del grifo de forma gratuita, una obligación recogida en la normativa aprobada en julio de 2022.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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