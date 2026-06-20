La sorpresa de un hostelero tras conocer el análisis del agua filtrada: "Me están tomando el pelo"

Equipo de Investigación, en un programa emitido en 2023, analizó los sistemas de filtrado de agua utilizados en varios establecimientos de hostelería, donde este tipo de agua se ofrecía a los clientes previo pago.

Equipo de Investigación, en un programa emitido en 2023, analizó los sistemas de filtrado de agua utilizados en varios establecimientos de hostelería, donde este tipo de agua se ofrecía a los clientes previo pago. Para comprobar si existían diferencias con el agua del grifo, el programa recogió muestras de ambas en tres restaurantes distintos y las envió a un laboratorio.

Los análisis concluyeron que no existían diferencias significativas entre el agua filtrada y la procedente del grifo. Con esos resultados, el equipo regresó a los establecimientos para conocer la reacción de los responsables.

En uno de los restaurantes, el propietario mostró el sistema de filtrado instalado en el local y explicó que la empresa suministradora les aseguraba que el agua obtenida contenía menos residuos que cualquier agua mineral comercializada.

Tras conocer las conclusiones del laboratorio, el hostelero expresó su malestar. "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", afirmó. Además, explicó que el sistema suponía un gasto continuo para el negocio, ya que abonaba un renting mensual por la máquina y también el coste de las botellas en las que servía el agua. Aún así, defendió que era partidario de cobrar todo lo que se ofrecía al cliente porque, según argumentó, implicaba un coste para el establecimiento.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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