El mensaje de una hostelera a sus empleados ante una inspección: "Decid que trabajáis dos horas"

Un joven trabajador afirmó que una parte del salario la recibía en efectivo. "A final de mes el jefe nos metía en un sótano para pagarnos la cantidad total en un sobre", recordó en un programa emitido en 2022.

Carlos Muñoz, un camarero que denunció a su antiguo empresario ante la Inspección de Trabajo, relató a Equipo de Investigación en un programa emitido en 2022 las condiciones en las que aseguró haber trabajado. Según explicó, figuraba con un contrato de diez horas semanales, aunque en realidad realizaba alrededor de 40 horas cada semana.

El joven afirmó que una parte del salario la recibía en efectivo. "A final de mes el jefe nos metía en un sótano para pagarnos la cantidad total en un sobre", recordó. A su juicio, este tipo de prácticas eran "bastante habituales en hostelería".

Muñoz también aseguró que no recibió una copia de su contrato hasta seis meses después de incorporarse al trabajo y únicamente tras reclamarlo de forma insistente. Además, señaló que en ese documento aparecía contratado como ayudante de cocina.

Cuando consultó su vida laboral, descubrió que, pese a haber trabajado ocho meses, solo tenía cotizados 15 días, lo que le impidió acceder a la prestación por desempleo. Durante el programa, el camarero mostró varios mensajes de un grupo de WhatsApp del trabajo.

En uno de ellos, la responsable del establecimiento advertía a los empleados de la llegada de una inspección y les pedía que afirmaran que únicamente trabajaban dos horas al día para evitar posibles sanciones.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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