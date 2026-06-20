De cobrar 2,5 euros la hora en España a ganar 2.200 euros al mes en Irlanda: la historia de un joven camarero

José Miugel aseguró en un programa de 2022 que su realidad cambió tras trasladarse al extranjero. En Irlanda percibía un salario de 547 euros semanales, unos 2.200 euros al mes.

José Miguel llevaba dos meses y medio trabajando en Irlanda como barman en un hotel cuando relató a Equipo de Investigación en un programa de 2022, que sacamos de la hemeroteca, cómo había cambiado su situación laboral. Formado en la Escuela de Hostelería de Málaga, recordó que en España llegó a cobrar apenas 2,5 euros por hora como camarero.

Su realidad cambió tras trasladarse al extranjero. En Irlanda percibía un salario de 547 euros semanales, unos 2.200 euros al mes, una cantidad que, según explicó, le permitía ahorrar con facilidad. "Me da para ahorrar bastante dinero", aseguró.

Vanessa Vidal, CEO de Arvanjobs, explicó que las empresas extranjeras buscaban profesionales españoles de la hostelería por su capacidad para desenvolverse en entornos de alta exigencia. "En España se trabaja con un nivel de estrés que está muy valorado", afirmó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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