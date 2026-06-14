Quiénes son Los Caracoleños, uno de los clanes con mayor poder en las Tres Mil Viviendas: "Viven en un mundo totalmente aparte"

Quienes conocen de cerca la situación los describieron como el clan "más salvaje" y aseguraron que actúan al margen de cualquier tipo de norma: "No atienden a reglas, tampoco a las de los gitanos".

El enfrentamiento armado registrado en octubre en las Tres Mil Viviendas tuvo como protagonistas a dos clanes rivales vinculados a las plantaciones de marihuana: Los Naranjeros y Los Caracoleños.

Estos últimos son considerados por las fuentes consultadas por Equipo de Investigación en un programa emitido en enero de 2025 como el grupo con mayor número de integrantes y uno de los que ejerce más influencia dentro del barrio.

Quienes conocen de cerca la situación los describieron como el clan "más salvaje" y aseguraron que actúan al margen de cualquier tipo de norma. "No atienden a reglas, tampoco a las de los gitanos", explicaron, al tiempo que sostienen que "viven en un mundo totalmente aparte".

Según esos testimonios, el poder que han acumulado en las Tres Mil Viviendas hace que muchos vecinos prefieran evitar cualquier enfrentamiento con ellos. "Todo el mundo sabe que, si se tienen que cruzar con ellos, llevan todas las de perder", señalaron.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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