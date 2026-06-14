Las contradicciones de la tía de 'El Patrón' sobre un Porsche a su nombre: "Cobro tres pagas y le dan 504 euros a mi marido"

Equipo de Investigación consiguió hablar con ella en un programa emitido en 2022. En un primer momento, la mujer defendió que el vehículo era de su propiedad y aseguró que lo había comprado porque le gustaba, pero no tenía carnet.

Los vehículos de alta gama intervenidos al clan de 'Los Piños' no figuraban, en muchos casos, a nombre de los supuestos cabecillas de la organización. Según la investigación de la Guardia Civil, los coches estaban registrados a nombre de familiares o personas del entorno de Francisco Javier Ramos, conocido como 'El Patrón', presunto líder de la red.

Uno de esos automóviles es un Porsche Panamera cuyo titular es Carmen, tía de 'El Patrón'. Equipo de Investigación consiguió hablar con ella en un programa emitido en 2022. En un primer momento, la mujer defendió que el vehículo era de su propiedad y aseguró que lo había comprado porque le gustaba.

"Ese coche es mío, tengo un Porsche Panamera, tengo tres pagas y mi marido cobra 504 euros. Lo vi barato, me gustó y me lo compré", afirmó. Sin embargo, durante la conversación reconoció que no tiene permiso de conducir.

Pese a ello, aseguró que cuando necesitaba desplazarse recurría a un conocido de su marido para que conduzca el vehículo. A medida que avanzó la entrevista, Carmen admitió que fue su sobrino quien le pidió el coche "para la niña" y que ella aceptó prestárselo. También señaló que la compra del vehículo fue gestionada por sus hermanos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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