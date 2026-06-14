Las viviendas de 'Las Vegas', en las Tres Mil Viviendas, se venden en el mercado negro por 7.500 euros

El comisionado del barrio aseguró en Equipo de Investigación que se han intentado impulsar distintas iniciativas para atraer nuevos vecinos. Sin embargo, afirmó que ninguna de estas medidas funcionó: "Aquí nadie quiere venir a vivir".

La barriada Martínez Montañés, conocida como 'Las Vegas', en el Polígono Sur de Sevilla, es considerada una de las zonas más degradadas de las Tres Mil Viviendas. Equipo de Investigación, en un programa emitido en enero de 2025, se adentra en este lugar donde, según las fuentes consultadas, la situación social y urbanística ha alcanzado niveles de deterioro muy elevados.

El comisionado del barrio, Jaime Bretón, aseguró que se han intentado impulsar distintas iniciativas para atraer nuevos vecinos, incluyendo proyectos destinados a jóvenes o a mujeres víctimas de violencia de género que necesitan reubicación. Sin embargo, afirmó que ninguna de estas medidas funcionó: "Aquí nadie quiere venir a vivir".

Según estas mismas fuentes, la falta de ocupación legal habría derivado en un uso muy diferente del parque de vivienda, con un porcentaje elevado de pisos vinculados a actividades ilícitas. Esto estaría provocando un mercado paralelo en el que las viviendas se compran y venden de forma irregular.

Aunque la compraventa es ilegal, se realiza en un mercado negro donde, según relataron, los precios rondan los 7.500 euros por vivienda, mientras que los alquileres se situaban en torno a los 40 o 50 euros mensuales.

Las viviendas que en su día fueron adjudicadas con condiciones también han sufrido este deterioro progresivo. Según explican en este programa, hubo una época en la que se pagaba alquiler, pero con el paso del tiempo dejó de hacerse: "Llegó un momento de inflexión en el que la gente dejó de pagar" y, según resumieron, "ya nadie paga nada".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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