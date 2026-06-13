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Rechazó alquilar sus tierras para una planta solar y ahora teme que se las expropien: "Son mi medio de vida"

Según explicó, la empresa promotora se puso en contacto con él para proponerle el arrendamiento de sus terrenos, asegurándole que aceptar la oferta era una decisión completamente voluntaria. Sin embargo, decidió rechazarla.

"Dijeron que era voluntario alquilar las tierras y ahora las expropian": la queja de un agricultor que perderá sus olivos por una megaplanta solar

Pepe Rubio temía perder la explotación de olivos con la que se gana la vida por la construcción de una macroplanta fotovoltaica en Caniles, Granada. El agricultor contó su caso a Equipo de Investigación en un programa estrenado en febrero de 2023, en el que denunció que, tras rechazar una oferta de alquiler, se enfrentaba a una posible expropiación.

Según explicó, la empresa promotora se puso en contacto con él para proponerle el arrendamiento de sus terrenos, asegurándole que aceptar la oferta era una decisión completamente voluntaria. Sin embargo, decidió rechazarla porque la rentabilidad de su explotación era muy superior a la cantidad que le ofrecían.

"La finca produce mucho más", afirmó Rubio, que calculó unos ingresos anuales de alrededor de 70.000 euros gracias a sus olivos, frente a los 12.000 euros que le ofrecían por alquilar las tierras. El agricultor lamentó que, después de haber descartado aquella propuesta, la posibilidad de una expropiación hubiera cambiado por completo el escenario.

"Estos árboles los hemos ido criando con muchísimo esfuerzo, sacrificio e ilusión. Mis árboles son mi medio de vida y ahora te encuentras que quieren arrebatártelos", confesó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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