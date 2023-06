En menos de un año, Natalia, más conocida como la 'Reina de la Burundanga', habría drogado a siete personas, incluyendo su abuelo y su propio padre. Equipo de Investigación pudo entrevistarla en presencia de su abogado.

En esa conversación, Natalia adujo que el padre de su expareja -cuya familia la denunció- quiso meterse en el negocio del póker online y por eso le transfirió unos 200.000 euros. Incluso le responsabilizaba de haber fingido un cáncer: "Él me dijo que yo dijera que tenía un cáncer para sí poder hacerme las transferencias", aseguró.

Defendió que él le hizo enviar los mensajes en los que fingía estarse sometiendo a quimioterapia porque "quería justificar sus cuentas eludiendo a Hacienda". "A mí me llegan hasta a venir dos matones a querer agredir cuando llega un momento en que a él ya no le conviene la historia", aseguró, a pesar de que la Guardia Civil cuestiona esta denuncia.

Natalia, en todo caso, justificaba lo que había hecho aludiendo a su adicción al juego: "Estaba enganchadísima", afirmó, manteniendo que "lo que quería era dinero" y "no quería hacer daño". "Yo sé que no he intentado matar a nadie", insistía. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo.

