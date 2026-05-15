Un pasajero del Hondius asegura que cuando el capitán les dijo que no era contagioso "todo el mundo se relajó": "Nadie llevaba mascarilla"

Equipo de Investigación habla con Ruhi Çenet, el pasajero que grabó al capitán cuando les comunicó la muerte del primer pasajero. Asegura que lo hizo porque "el ambiente era tenso".

El 12 de abril, el capitán del MV Hondius reúne al pasaje para transmitir que uno de los pasajeros ha muerto "de forma repentina" por la noche.

Les explica que se trata de una muerte "por causas naturales" debida a "problemas de salud previos" y que "el médico ha confirmado que no es una enfermedad infecciosa".

Ruhi Çenet, un pasajero turco, graba el momento. Cuenta a Equipo de Investigación que desde el momento en que les convocaron "sentimos que algo no iba bien": "Normalmente no veíamos al capitán y ese día estaba allí", recuerda. En su caso, asegura que empezó a grabar "porque el ambiente era tenso".

Çenet también apunta que, al decirles que no se trataba de una enfermedad contagiosa "todo el mundo se relajó": "Seguimos con la rutina habitual: desayunábamos, comíamos y cenábamos en el comedor, continuaron las actividades y las charlas. Nadie llevaba mascarilla", afirma.

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