Ahora

Grabó al capitán

Un pasajero del Hondius asegura que cuando el capitán les dijo que no era contagioso "todo el mundo se relajó": "Nadie llevaba mascarilla"

Equipo de Investigación habla con Ruhi Çenet, el pasajero que grabó al capitán cuando les comunicó la muerte del primer pasajero. Asegura que lo hizo porque "el ambiente era tenso".

Equipo de Investigación habla con Ruhi Çenet, el pasajero que grabó al capitán cuando les comunicó la muerte del primer pasajero. Asegura que lo hizo porque "el ambiente era tenso".

El 12 de abril, el capitán del MV Hondius reúne al pasaje para transmitir que uno de los pasajeros ha muerto "de forma repentina" por la noche.

Les explica que se trata de una muerte "por causas naturales" debida a "problemas de salud previos" y que "el médico ha confirmado que no es una enfermedad infecciosa".

Ruhi Çenet, un pasajero turco, graba el momento. Cuenta a Equipo de Investigación que desde el momento en que les convocaron "sentimos que algo no iba bien": "Normalmente no veíamos al capitán y ese día estaba allí", recuerda. En su caso, asegura que empezó a grabar "porque el ambiente era tenso".

Çenet también apunta que, al decirles que no se trataba de una enfermedad contagiosa "todo el mundo se relajó": "Seguimos con la rutina habitual: desayunábamos, comíamos y cenábamos en el comedor, continuaron las actividades y las charlas. Nadie llevaba mascarilla", afirma.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El virus del crucero' en atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno reconoce "problemas en sanidad" y marca como objetivo "no gobernar con Vox": "Llegar a 55 impide que nos puedan chantajear"
  2. Manifestación histórica de los profesores de Valencia tras una semana de huelga indefinida: "Están asesinando la educación pública"
  3. Trump y Xi escenifican una relación idílica deshaciéndose en halagos mutuos: "Nuestros países deberían de ser socios en lugar de rivales"
  4. El "peligro extremo" de Ayuso en México fue una pancarta: el PP madrileño se agarra a una protesta para acusar al Gobierno de exponerla a un "incidente grave"
  5. Cientos de personas se reúnen en el Palacio Vistalegre de Madrid en una cumbre evangelista: "No necesitamos droga, necesitamos la salvación de Jesucristo"
  6. El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintomático"