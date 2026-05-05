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Brote epidemiológico

Las OMS busca a los pasajeros de un vuelo a Johannesburgo en el que viajó una de las fallecidas por el hantavirus

Los detalles La mujer, que finalmente falleció, y cuyo esposo había muerto a bordo del crucero que partíó desde Argentina, desembarcó en en Santa Elena el 24 de abril con "síntomas gastrointestinales" y tomó un día después un vuelo con destino a Johannesburgo. La OMS busca a los pasajeros que compartieron vuelo con ella.

Vista general este 4 de mayo del crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde)/ EFE/Elton Monteiro
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desvelado que están tratando de localizar a los pasajeros del vuelo desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, y del que fue evacuada una turista neerlandesa contagiada con hantavirus que falleció en un hospital sudafricano.

La mujer, de 69 años, cuyo esposo de 70 años murió a bordo de un crucero, desembarcó en Santa Elena el 24 de abril con "síntomas gastrointestinales" y tomó un día después un vuelo con destino a Johannesburgo, según ha indicado la OMS. Esta pasajera murió el 26 de abril y su infección se confirmó este lunes.

"Se han iniciado búsquedas para localizar a los pasajeros de ese vuelo", señala la OMS en un comunicado.

La principal hipótesis que maneja la OMS sobre las muertes por hantavirus en un crucero es que la infección se produjo en tierra y que los infectados se unieron luego al resto de pasajeros. "Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco", ha explicado en rueda de prensa la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

"Así que nuestra hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta la cronología de los casos —los casos sospechosos que conocemos, esos seis o siete, si contamos al que se encuentra bien, a los pacientes iniciales, al primer caso y a su esposa— es que ellos se embarcaron en Argentina" y que estos se infectaron mientras realizaban alguna actividad allí", señaló.

Hasta ahora son siete los afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina el pasado 1 de abril y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde. La presencia el virus ha sido ya confirmada en el laboratorio en dos casos.

En un comunicado, la OMS ha detallado que los afectados por el posible brote registrado en el buque MV Hondius se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves. Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos.

Los dos confirmados son el ciudadano británico que enfermó el pasado 27 de abril y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable, y la mujer neerlandesa trasladada este mismo día a un hospital en Johannesburgo, donde finalmente falleció, después de que su marido, también neerlandés, muriera a bordo del barco el 11 de abril.

"Los primeros síntomas aparecieron entre el 6 y el 28 de abril de 2026, y se caracterizaron por fiebre, síntomas gastrointestinales, una rápida progresión hacia la neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock", ha señalado la organización.

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