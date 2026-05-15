Puertas estancas, buzos autoventilados y laboratorio propio: Equipo de Investigación entra en una unidad de aislamiento de virus

Equipo de Investigación se adentra en una de las siete unidades de aislamiento contra virus que hay en España. Allí descubre las medidas extremas de seguridad que se aplican y cómo es el acompañamiento y tratamiento de pacientes infectados.

24 horas después de ingresar en el hospital Gómez Ulla los pasajeros del MV Hondius con un brote de hantavirus, uno de ellos da positivo. España activa sus protocolos de máxima seguridad y el hombre es trasladado a una unidad de aislamiento.

Durante la crisis del ébola de 2014 se crearon siete unidades como esta en toda España y Equipo de Investigación entra en una de ellas. Se trata de un búnker preparado para contener los virus más letales.

En él, el aire se recoge y filtra unas doce veces por minuto hacia el exterior, tal y como explica Puri Tena, supervisora del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia de Osakidetza.

La vestimenta que se utiliza es un pijama desechable, si bien apunta que si el paciente está muy crítico, se ponen "un buzo auto ventilado porque vamos a tener que estar más tiempo".

La doctora apunta que la habitación tiene "presión negativa, dos puertas con puertas estancas, enclavadas. No se puede abrir una puerta hasta que no se ha cerrado la otra".

Los reporteros también reparan en que dentro de esta unidad hay un pequeño laboratorio en una habitación. Puri señala que esto se hace para "no tener que llevar por el circuito habitual de muestras de sangre del resto de los pacientes", en definitiva, "minimizar riesgo".

En este momento, la unidad está preparada para hacer pruebas de hantavirus. El protocolo, además, implica enviar siempre una muestra al Centro Nacional de Microbiología.

Respecto a la estancia del paciente, indica que "no puede recibir visitas, sí que puede tener móvil, se le puede poner música o se le puede poner la televisión". Además, cuenta con apoyo psicológico al estar "muchas horas solo encerrado" y también es importante la labor de enfermería en cuanto al acompañamiento.

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