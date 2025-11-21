Invierte unos "300 millones de dólares al año": así influye el Gobierno coreano en la promoción de la cultura K-Pop fuera del país

Equipo de Investigación viaja a Seúl, donde habla con Alex Changburn Cho, productor musical, quien destaca la "enorme estrategia de marketing" que se hace para promocionar a los grupos K-Pop.

Tras 12 horas y media de vuelo, aterrizamos en Seúl, donde viven casi 20 millones de personas. Allí hablamos con el productor musical Changbum Cho, quien afirma que la industria del K-Pop "escoge lo mejor de todas las industrias, de todos los géneros musicales, los combina y los perfecciona", generando "mucho dinero para Corea".

Además, el productor musical destaca que hay "una estrategia de marketing enorme" y que puede haber hasta "13 componentes" dentro de un grupo de K-Pop, algo que tiene como objetivo "vender más", ya que así "es más fácil encontrar un cantante favorito".

En lo referente a quién controla la industria, Changbum Cho indica que son "cuatro grandes compañías" y que "el Gobierno coreano incluyo les brinda apoyo financiero". De hecho, según el productor musical, el Gobierno coreano invierte "unos 300 millones de dólares al año" en la promoción de la cultura K-Pop fuera del país.

