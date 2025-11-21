Un actor cuenta que va a pasar por quirófano en Seúl porque quiere "conseguir más trabajo": "Me encasillan en el papel de tío gordito"

Un actor que lleva ocho años viviendo en Seúl cuenta a Equipo de Investigación que ha decidido operarse en una clínica de cirugía estética, ya que, lamenta, nunca le dan "un papel importante" por su físico.

Equipo de Investigación se desplaza a Gangnam, el lugar que tiene más clínicas estéticas por metro cuadrado del mundo. Allí, el actor Alonso Hormazabal señala que "el estándar que busca Cora es el del K-Face" y afirma que la cirugía en Seúl se "puede ver tanto como una necesidad, porque la presión social por verte bien es muy fuerte, como una inversión", ya que, según dice, en su caso le "va a ayudar a conseguir más trabajo".

"A mí me encasillan mucho en lo que es el papel de padre de familia o el tío que es más gordito y es simpático, pero nunca un papel importante", lamenta el actor, quien tras ocho años en Seúl, va a pasar por el quirófano. Quiere tratarse "las cicatrices de acné, los poros, la papada doble y tratar un poco el abdomen", a lo que el doctor de una clínica le responde que "para la papada" recomienda "poner hilos, mientras que para tratar el abdomen, "el precio ronda los 1.800 euros".

