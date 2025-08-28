La OTAN estima que España ha llegado al 2% del PIB en gasto en defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una imagen de archivo

Los detalles Nuestro país sigue siendo uno de los aliados que menor proporción del PIB destina a defensa, pero cumple por primera vez con el objetivo de gasto acordado por la OTAN en 2014.

España está invirtiendo el 2% de su PIB en gasto militar para 2025, cumpliendo así por primera vez con el objetivo de la OTAN establecido en 2014. Aunque sigue siendo uno de los países que proporcionalmente menos invierte en defensa, ha aumentado su gasto un 43,11% interanual, pasando de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones este 2025. La OTAN confirma que todos sus miembros cumplen ya con el objetivo del 2%. Junto a España, Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal también alcanzan esa cifra del 2%. Sin embargo, la OTAN ha decidido aumentar el objetivo al 5% para 2035, como quería Donald Trump, aunque España planea invertir solo un 2,1%.

España ya está destinando al gasto militar el 2% de su producto interior bruto durante 2025, según una estimación publicada por la OTANeste jueves. Una cifra que mantiene a nuestro país entre los aliados que menos proporción de su PIB destina a defensa, pero supone que España cumple por primera vez con el objetivo de gasto que los miembros de la Alianza acordaron en 2014 para la década posterior.

En la comparación interanual, España ha aumentado su gasto en defensa en un 43,11%, de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones este año. En un comunicado, la OTAN señala que se trata de cifras recopiladas hasta el 3 de junio de este año y estima que todos sus países miembros cumplen ya con el objetivo de gasto del 2% acordado en la cumbre de Gales de 2014 hasta 2024. El año pasado, solo 19 de los 31 países miembros llegaban a este hito, según datos de la Alianza.

Junto a España, en el 2% de gasto en defensa se sitúan Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal, mientras que otra decena de países registran porcentajes de gasto en defensa entre el 2 y el 2,1% de su PIB.

Llegar al 5%, el compromiso de la OTAN

Bajo la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y la guerra de agresión rusa en Ucrania, los países de la OTAN acordaron en junio de este año llevar a cabo un incremento radical de su gasto militar hasta el 5% de sus respectivos PIB de aquí a 2035.

La cifra del 5% es la suma de dos tipos de gasto: el grueso (3,5%) corresponde a gasto militar estricto, como compras de armas, el pago de los salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, misiones y maniobras o investigación. Además, los países deberán gastar un 1,5% adicional de su PIB en seguridad en un sentido amplio. España, no obstante, afirma que cumplirá con las capacidades que le pide la OTAN invirtiendo solo un 2,1%.