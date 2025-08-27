Ahora

Tres heridos graves

Investigan como intencionado un atropello múltiple en A Coruña que deja seis heridos

Los detalles De los seis heridos, tres se encuentran en estado grave. Las seis personas cruzaban correctamente por el paso de peatones cuando fueron arrolladas por el vehículo, que ya ha sido detenido.

La Policía Local investiga como intencionado un atropello múltiple este miércoles que ha dejado seis heridos, tres de ellos graves, en A Coruña. Según han informado fuentes municipales, el conductor, nacido en 1974 y con domicilio en A Coruña, estaba aparcado en una zona reservada para un hotel y arrancó el coche cuando las personas comenzaron a cruzar, según él mismo reconoció a los agentes, por lo que el atropello está siendo investigado como intencionado.

El hombre fue detenido y se le han practicado las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Está previsto que sea examinado por personal sanitario para su evaluación médica y psiquiátrica.

Según el parte médico del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), hay seis heridos, tres de ellos en estado grave, en concreto un hombre y dos mujeres. Otros dos adultos, un hombre y una mujer, están ingresados con pronóstico leve. Un menor de edad que también ha resultado herido, nacido en 2021, ha sido trasladado al Materno. Las seis personas cruzaban correctamente por el paso de peatones cuando fueron arrolladas por el vehículo.

El accidente ha ocurrido este miércoles al mediodía en el cruce entre la calle Juana de Vega y plaza de Mina, en el centro de la ciudad. El atropello ha causado expectación entre los viandantes que se encontraban en la zona. Los agentes han tenido que cortar el tráfico, lo que ha provocado retenciones en sentido salida de la ciudad.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha expresado a través de la red social X su deseo de una "pronta y total recuperación de las seis personas que resultaron heridas". Ha informado de que "el conductor está detenido y la Policía Local está investigando para aclarar los hechos y para que no vuelvan a repetirse situaciones semejantes".

