Ramoncín, a Henry Méndez tras promulgar su "odio a los rojos": "Somos más libres cuando no dependemos de quien nos contrata"

"Desgraciadamente, hay mucha gente que se la contrata por tener un tipo de ideología u otro", afirma Ramoncín en este vídeo, donde reflexiona sobre los artistas y la libertad de expresión tras las polémicas palabras de Henry Méndez.

El cantante Henry Méndez sorprendía en su último concierto, donde entre canciones como 'El Tiburón' invitaba a votar a Santiago Abascal o Mariano Rajoy y aseguraba que "odio a los rojos".

Por ello, el PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Madrid cancelar su concierto en Vallecas, mientras que Henry Méndez también formará parte del festival de la Hispanidad de la polémica contratación de Gloria Estefan.

Ramoncín reacciona a la 'performance' de Henry Méndez llevándose las manos a la cabeza y asegura que "desgraciadamente, hay mucha gente que se la contrata por tener un tipo de ideología u otro".

En su caso, defiende la libertad de expresión "de un lado y de otro", pues en sus conciertos lo hace "metiéndole el dedo en el ojo a los que no creen en la violencia de género".

Por ello, sostiene que "los artistas somos más libres cuando no dependemos de quien nos contrata". Desde años, él predica con el ejemplo y apuesta por contratar un espacio "y nos la jugamos".

Ramoncín también recuerda que se le echó del programa que presentaba, el 'Lingo', porque "se suponía que votaba al PSOE y cuando entró el PP hicieron una limpieza que no te puedes imaginar".

"Ir a la villa de Vallecas diciendo 'odio a los rojos' y tocar en el Auditorio de las Trece Rosas suena un poco extraño", apunta Ramoncín, que recuerda que "a mí me han dado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid con un Gobierno del PP".