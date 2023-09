Aurora Mancebodesapareció en febrero de 2004 en El Morell (Tarragona). Las circunstancias que rodean su desaparición están llenas de misterio e incógnitas, tal como Equipo de Investigación reflejó en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

El día en que se le perdió el rastro, no se llevó ni dinero ni la documentación ni su teléfono móvil. Unas 400 personas buscaron en todas partes y no encontraron nada. Doce días después, un vecino que paseaba al perro encontró su ropa en un bosque solitario. El programa accedió donde se encontró la ropa y varios objetos de Aurora, entre ellos sus pendientes, una pulsera, una cajita, un pequeño cuaderno, un llavero sin llaves y una botella con arena de colores.

Lo primero que llama la atención es que la ropa estaba completamente seca pese a que había llovido intensamente los días anteriores. Francisco Pérez, profesor de Psicología Criminal de la UCJC, asegura que la zona se rastreó al principio pero no se encontró nada. "Esto nos hace pensar que se abandonó bastante después de que desapareciese. Es un escenario de abandono. Aurora, realmente, nunca estuvo aquí", señala.

Asimismo, explica que la ropa "se encuentra en unas condiciones realmente buenas", que esto lleva a pensar que "no se le ha arrancado del cuerpo". "Los botones estaban desabotonados y no había desgarrones en la ropa", explica Pérez, y agrega que no hubo violencia a la hora desnudarla ya que "o la obligaron de desnudarse o se desnudó a 'motu proprio"'. "Lo único peculiar, es que tanto en una rodilla del pantalón y en la espalda de la cazadora parecieron manchas de verdín, como si se hubiera arrastrado", detalla el experto.

De la ropa de Aurora, a los investigadores les llama la atención es que "había una mancha de sangre, que aparece en una manga y también en la parte baja". "Se sabe que es de ella y que, perfectamente, pudo producirse porque uno de los objetos que llevaba, una pulsera, estaba desengarzada y rota, como si hubieran tirado de ella", subraya Pérez.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.