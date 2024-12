Un psicólogo analiza los métodos de Lladós: "Si abandonas tu entorno, es fácil manipularte para pagar mentorías de 20.000 euros"

Equipo de Investigación indagó en el método de Amadeo Lladós que se basan en que, según explicaba el psicólogo Daniel Torralba, "para tener éxito, el suyo, tienes que abandonar tu entorno". "Es una locura", afirmaba rotundo, añadiendo después que "esto lo hace porque si consigue cambiar el apoyo social de su entorno por Lladós y sus seguidores, va a ser muchísimo más fácil manipularles y que acaben pagando mentorías de 20.000 euros al año".

Los seguidores de Lladós no se han convertido en millonarios. El programa hablaba con uno de ellos en el vídeo sobre estas líneas, donde aseguraba que "de momento solo he generado 15 euros con el marketing de afiliados". Actualmente, asegura que trabaja en una lavandería por 900 euros "hasta que el marketing de afiliados me dé suficiente para poder vivir de él".

"Me di cuenta de que era una estafa", afirmaba un exseguidor de Lladós, que admitía que "perdí bastante dinero y esto me hizo abrir los ojos". "Intentaba sacarte de una Matrix para meternos en la suya", una estrategia de "manipulación y pérdida de criterio propio" por la que decidió irse.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.