Visitamos la nave de una empresa que tiene 1.500 máquinas de vending, ubicadas en Madrid, Guadalajara y Toledo. En la nave se almacena más de una tonelada de café que se importa de Nicaragua y Colombia. Además de café, también tienen leche granulada que, tal y como señala Luis Miguel Hernández, gerente de la empresa, quien indica que se trata de leche "100% natural".

"De hecho, la leche, cuando es leche, te pone leche. Si no, lo que pondría es preparado lácteo. Es cierto que nosotros, al tener leche, arriesgamos mucho más, porque la leche es leche y al final lleva grasa. Un preparado lácteo se disuelve mucho mejor, con lo cual, no da atascos de leche, no hay ningún problema", afirma Luis Miguel Hernández.

Así, el gerente de la empresa se ofrece a "hacer la prueba de la paletina, que demuestra que el café con leche está bien dosificado y que la leche es 100% natural". "Esta cremosidad no la consigues con un preparado lácteo. Es imposible, e incluso después de remover, se queda clavada. Este café pasaría la prueba de la paletina", destaca. Sin embargo, el 93% de los cafés con leche que expiden las máquinas de vending de nuestro país no pasarían esa prueba.