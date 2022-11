Localizamos a Toni Parra, un empresario catalán que vende productos de Amazon procedentes de devoluciones. No quiere que demos información sobre la localización de almacén, ya que, según nos cuenta, le han robado muchas veces. "Tenemos 38.000 metros cuadrados y caben 30.000 palés", señala Parra, quien indica que le pueden llegar "entre 300 y 400 palés al mes", y tienen un precio cada uno de "entre 500 y 1.000 euros".

En este sentido, el empresario subraya que "es más barato comprar un palé en el que no se sabe lo que hay dentro, que comprar uno de ferretería o textil, en el que todo funciona porque no es eléctrico". Sin embargo, él no compra los productos directamente a Amazon, tal y como reconoce, sino a un "chino, que puede vender el 15% o el 20% de lo que se vende en Amazon".

Toni Parra vende los artículos en sus tiendas de segunda mano. La venta de devoluciones de la plataforma le reporta 40.000 euros de beneficios anuales. "Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar, y aquello que no funciona o está defectuoso lo intentamos arreglar en nuestro pequeño taller", explica el empresario, quien indica que venden los productos "a veces por la mitad de lo que cuesta en Amazon".