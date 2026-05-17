Una clavada de 93 euros por cenar en un chiringuito de feria en Murcia: "Pagamos 18 euros por unas croquetas congeladas"

"Hemos cenado fatal, no dan la carta, no dicen precios y luego nos cobran 18 euros por un plato de croquetas congeladas", denunciaba en 2023 un consumidor en internet. Equipo de Investigación analizaba entonces algunos de los abusos de los locales de hostelería.

Las clavadas en locales de hostelería están a la orden del día, sobre todo en sitios como ferias o lugares de veraneo. Así, son muchas las personas que denuncian cada año en internet los abusos de este tipo de establecimientos. Equipo de Investigación analizaba en 2023 algunas de las clavadas más épicas cometidas en locales de hostelería y las denuncias ciudadanas por los mismos.

Entre ellas, una de las que más llamó la atención fue la que hizo un usuario a través de su cuenta de X. "Nos han cobrado 93 euros y hemos cenado fatal, no dan la carta, no dicen precios y luego nos cobran 18 euros por un plato de croquetas congeladas en la feria de Murcia", escribió en una publicación que alcanzó las 108 respuestas y le retuitearon casi 300 personas.

Ante esto, el reportero del programa se puso en contacto con él. "Fuimos mi mujer y mi hija a llevarla a las atracciones, decidimos cenar en una carpa algo rápido. Pedimos dos raciones y un montadito por persona. La calidad era malísima, ni siquiera llegamos a cenar", criticó. Tras esto, aseguró sentirse estafado: "Encontré muchísimas quejas en diferentes puntos del país. Se van moviendo por diferentes ferias y puestos medievales. Llegan a la feria, montan su restaurante, cobran y se van".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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