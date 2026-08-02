La reacción de un hostelero al descubrir qué hay realmente detrás del agua filtrada que sirve en su restaurante: "Me toman el pelo"

Equipo de Investigación analizaba en 2023 el negocio del agua filtrada en la hostelería tras la prohibición de cobrar por el agua del grifo y comprobaba en laboratorio si existían diferencias entre ambas.

Hemeroteca*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta. *Puedes ver el programa completo en atresplayer. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Tras la prohibición del Gobierno de cobrar por el agua del grifo en bares y restaurantes, algunos establecimientos comenzaron a apostar por sistemas de filtrado como alternativa para seguir ofreciendo agua a sus clientes con un coste. Equipo de Investigación abordaba en un reportaje de 2023 este nuevo fenómeno y analizaba si el agua que salía de estas máquinas tenía realmente diferencias respecto al agua del grifo.

Para ello, el programa recogía muestras de agua filtrada y de grifo en tres restaurantes diferentes y las trasladaba a un laboratorio para su análisis.

Los resultados sorprendían al equipo: no se apreciaban diferencias significativas entre ambas aguas. El programa mostraba así cómo algunos negocios cobraban por un producto que, según las pruebas realizadas, presentaba características similares al agua corriente.

Uno de los casos analizados era el de un hostelero de Pedraza que había llegado a cobrar 4,50 euros por un vaso de agua del grifo. El equipo regresaba después a los restaurantes para trasladarles las conclusiones del laboratorio.

En uno de los locales, el propietario mostraba ante las cámaras el sistema de filtrado instalado en su establecimiento y explicaba que la empresa proveedora les había trasladado las ventajas del producto: "venden que tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Al conocer los resultados del análisis, el hostelero reaccionaba con sorpresa: "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denunciaba.

El empresario explicaba además los gastos asociados al sistema: "Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran". A pesar de ello, defendía cobrar por el servicio porque, según argumentaba, "tiene un coste".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

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