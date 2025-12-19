"La impresión que tenían de él era casi de paleto de pueblo": las palabras de un experto sobre Abel Caballero por las luces de Vigo

El primer edil vigués es una de las figuras clave de la Navidad en España. "Es una persona muy estudiada. Doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, de Cambridge... la gente piensa que se ríe de él, pero es él quien se ríe de la gente", cuenta el director de Marketing4eCommerce.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, se ha convertido con el paso de los años en una de las figuras clave para entender la Navidad en España. El motivo, las luces de la ciudad gallega y también el cómo y el cuándo se realiza el encendido navideño.

"Lo definiría como un animal de marketing, por la capacidad que tuvo siempre de reinventarse y de empujar hacia adelante con los proyectos que quería. Entre ellos, las luces", cuenta Rubén Bastón, director de Marketing4eCommerce.

Y profundiza en el primer edil vigués: "Me sorprendía mucho cuando empezó este efecto de las luces de Vigo. La gente, el meme... Era una impresión a lo Paco Martínez Soria, casi de paleto de pueblo que jaja, qué simpático".

"La gente está pensando que se ríe de Abel Caballero, pero en el fondo es él quien se ríe de la gente. Es una persona muy estudiada. Es doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela pero también por Cambridge. Tiene un máster en economía aplicada por Essex, cuatro años en Reino Unido estudiando, marino mercante titulado, ministro de comunicación, transporte y turismo con Felipe González... y de repente la gente le conocía por lo mal que hablaba inglés", insiste.

