Seis euros por cinco minutos, capacidad para 192 personas y más grande que la de Londres: así es la noria de 54 metros de Vigo

La noria de Vigo es uno de los grandes reclamos de toda la ciudad. Situada en pleno mercadillo, esta construcción es el orgullo de Abel Caballero pero su impacto no solo se nota en las calles de la ciudad sino también en las casas y en los vecinos por el ruido que genera.

Es la joya de la corona de la Navidad de Abel Caballero. Es la noria de Vigo. Es esa construcción de 54 metros, con capacidad para 192 personas y que deja en pañales a la de Londres, según el alcalde vigués. Y es que situada en pleno mercadillo es uno de los grandes reclamos de toda la ciudad gallega.

Porque "no hay una noria en todo el mundo" como la de Vigo. Porque el primer edil de la ciudad, orgulloso, se hace la fotografía de rigor en un lugar en el que hay algo que llama la atención: un cartel pidiendo silencio.

Porque está a pocos metros de varios edificios residenciales. Porque el impacto de la noria no solo se nota en las calles de la ciudad sino también en unas casas es las que lo que más se oye es el ruido del gentío.

"Ya desde el primer año me resultó muy molesto y muy invasivo", cuenta una vecina a Equipo de Investigación.

