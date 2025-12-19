Ocaña, el pueblo sin Navidad: "Esto se llenaba entero, es que te lo cuento y me emociono"

Lejos de las luces de Vigo hay un pueblo que lleva años sin Navidad. El motivo, la denuncia de unas vecinas por exceso de ruidos en la Plaza Mayor del lugar. "Se convirtió en un rockódromo donde se hacían conciertos desproporcionados en su volumen", cuenta su abogado.

A 660 kilómetros de Vigo, de las luces viguesas y de esa ciudad que se ha convertido en un referente navideño a nivel mundial, se encuentra Ocaña. Se encuentra un pueblo que se ha quedado sin su tradicional Navidad. Todo, por la denuncia de unas vecinas por exceso de ruidos bajo su balcón, que tiene paralizado todo en una plaza que hace no mucho vivía con júbilo y pasión estas fechas.

"Esto se llenaba entero. Es que te lo cuento y me emociono. Tengo un vídeo", ha expresado una de las vecinas de Ocaña mostrando un documento en el que se ve cómo se vivía en el pueblo la Navidad.,

Pero se acabó: "Estas tradiciones que yo conozco desde que tengo uso de razón y desde que llevo en Ocaña ya no están".

Hay negocios que incluso han tenido que cerrar: "La venta ha bajado, a mí la venta en la plaza me habrá bajado al menos el 50 o el 60%".

Unos 4.000 vecinos han firmado contra la sentencia que paralizó la Navidad, después de una denuncia de dos vecinas por ruidos excesivos que terminó prosperando y que dejó dividido al pueblo.

"Mis clientas habían denunciado porque después de casi 10 años soportaron que la Plaza Mayor de Ocaña se convirtiera en un rockódromo donde lo que se hacían eran conciertos y eventos musicales desproporcionados en su volumen. Ya no aguantaban más", cuenta Ricardo Ayala, abogado especializado en ruidos.

Eran, como cuenta, "85 o 90 decibelios grabados desde el balcón" de sus representadas. "En Navidad se buscaban vacaciones para irse a Toledo o a otro lugar para estar más tranquilas", expresa el letrado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.