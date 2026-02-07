La petición de Miguel Bosé Jordi Évole antes de una entrevista: "Nos pidió quitar tres momentos"

Miguel Bosé se puso en el centro del foco mediático durante la pandemia de coronavirus por sus controvertidas ideas. En 2021, Évole conseguía una entrevista del mítico cantante, la última en un medio convencional.

Miguel Bosé fue un de las figuras públicas que estuvo en el epicentro del foto mediático durante la pandemia por sus controvertidas ideas. Un año después del estallido del virus el mítico cantante accede a hacer una entrevista por un medio español. Jordi Évole logró una entrevista con el artista en 2021, la que hasta la fecha es la última que Bosé ofreció en un medio convencional. En la misma, el cantante aseguró saber más de ciencia que el periodista.

"Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, ero mucho más que tú porque yo me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente", aseguraba entonces. "¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad en este tema?", le replicaba Évole, a lo que el cantante respondió con su teoría de que "hay un plan urdido para que no se sepa".

Pese a tener la certeza de saber de lo que hablaba, Jordi Évole desvelaba a Equipo de Investigación que pidió que se quitaran hasta tres partes de la entrevista. "Pasó una cosa que no me importa contarla y es que él nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista y quitamos dos", contaba entonces.

"Había un momento con un ordenador en el que yo iba a conectar con un médico que él me pidió quitarlo y yo le dije 'Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices no me pongas a un científico... es él el que sabe, no yo'. Se mostraba vulnerable, dejaba de tener esa seguridad al 100% en lo que él decía y al no quitar ese momento yo creo que fue una de las de las cosas que le molestó", aseveró.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

