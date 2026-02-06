Yannick Much, amigo de una víctima de las pseudoterapias contra el cáncer: "Le decían que comprando sus máquinas se iba a curar"

Yannick Munch pagó el pseudotratamiento de su amiga Olga contra su cáncer de mama. En este vídeo, explica cómo fue el proceso y el terrible momento en que su amiga se dio cuenta, por si sola, de que su terapia era una estafa.

Olga es una mujer a la que diagnosticaron un cáncer de mama. Ante su delicada situación por la quimioterapia, se encontró con una pseudoterapia alternativa cuyo coste no podía asumir.

Fue su amigo, Yannick Much, quien la pagó. En el vídeo sobre estas líneas, explica a Equipo de Investigación que su amiga "no necesitaba la opinión de nadie, porque tenía una convicción firme en una cosa, que era la terapia alternativa".

En este sentido, señala que su objetivo siempre fue "encontrar la terapia alternativa ajustada a sus necesidades". En esos momentos, entre 2021 y 2022, Yannick admite que "no veía las cosas como las veo ahora".

Este hombre apunta que no hizo falta decirle a su amiga que la pseudoterapia a la que se estaba sometiendo era una estafa, ya que fue ella misma la que llegó a esa conclusión "viendo los resultados en su cuerpo".

También escuchando a las personas que la trataban, cuyo discurso era "comprando estas máquinas te vas a curar o a lo mejor te tengo que desviar aquí o tienes que hacer esto", lo que "significaba gastarse más dinero".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Cáncer S.L.' en atresplayer.