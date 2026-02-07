Ahora

"Lo que fuman en España se lo daríamos a las cabras": un narco marroquí enseña su plantación

Equipo de Investigación viajó en 2015 al norte de Marruecos en busca de "lo que nadie quiere mostrar ante las cámaras", las plantaciones de marihuana que abastecen al mercado europeo.

Un narco marroquí cuenta lo que nadie enseña sobre el hachís que llega a España: "Aquí se lo daríamos a las cabras"

En la provincia rural marroquí de Ketama se planta la marihuana que después abastece al mercado español. Equipo de Investigación viajaba a la zona en 2015 en busca de "lo que nadie quiere mostrar ante las cámaras", porque en esta región montañosa del norte de Marrueco se cultivan hasta 27.000 hectáreas de cannabis.

Aunque el cultivo de cannabis está legalizado en Marruecos, su transformación en hachís y su posterior tráfico siguen siendo actividades prohibidas. No obstante el hachís funciona como una verdadera industria local. "Todo el mundo come de ello", confesaba uno de los trabajadores de una plantación. Se estima que cerca de 800.000 marroquíes dependen económicamente de este negocio.

Además, el programa consiguió el testimonio de un joven cultivador que mostró sus plantaciones y explicó ante las cámaras cómo funciona el proceso de producción, con el que aseguraba que ganaba unos 4.000 euros al mes.

Por otro lado, detalló los distintos tipos de hachís: desde el de primera calidad, que es cuando la planta se prensa por primera vez, hasta el de cuarta calidad. Esta última, según él, es la que se consume en España ya que aseguró que el que fumamos se lo darían "a las cabras".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

