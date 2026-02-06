Joan recuerda lo que sufrió su amigo tras someterse a un pseudotratamiento contra el cáncer: "Estaba tres veces peor"

Joan Carrascosa y Luz Fuentes, amigo y madre de David Mejía, una víctima de las pseudoterapias contra el cáncer, relatan las angustiosas semanas de este joven tras someterse a un tratamiento que prometía curar su cáncer de pulmón.

Tras recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón, David Mejía veía cómo ni la quimioterapia ni la cirugía funcionaban. No se rindió y buscó una alternativa para tratar su metástasis.

Consiguió recaudar una importante cantidad de dinero para tratarse en un centro privado de referencia en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, el diagnóstico allí fue el mismo: la inmunoterapia no era una alternativa viable para su caso.

Pese a la falta de evidencias científicas, un centro de pseudoterapias le ofreció esperanza, a pesar de que su diagnóstico era muy grave. Para someterse al pseudotratamiento, tenía que recaudar más dinero. Sus amigos e iniciativas solidarias se volcaron y alcanzó su objetivo.

Tras recibir el tratamiento, David regresó a su casa, en Mallorca. Su amigo Joan Carrascosa recuerda en el vídeo sobre estas líneas que "volvió fatal": "No tenía fuerzas, ya solo descansaba del sofá a la cama", señala, a lo que añade que, nada más someterse a esta terapia "estaba tres veces peor".

Luz Fuentes, la madre de David, habla con 'Equipo de Investigación' y explica cómo su hijo "empezó a hincharse y con dolores en los pies y en el cuerpo".

Un mes después, David grababa su último vídeo desde el hospital. Moriría dos semanas más tarde.

